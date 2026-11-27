ВСУ атаковали российские суда в Финском заливе и у берегов Ливии. Речь идет об атаках на суда российского флота и о том, что в Ливии внезапно возникла очень непростая история. Для тех, кто не в курсе: там уже много лет идет гражданская война, страна раскололась на два лагеря. Одни признаются Европейским союзом "легитимными", другие - нет. История сложная и запутанная. Но как только Зеленский ударил по российским судам, ливийцы сплотились и ответили.

Заместитель председателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни возложил на Киев полную ответственность за удар, назвав его посягательством на суверенитет страны, которое равносильно объявлению войны. По данным ливийской стороны, в результате атаки была повреждена инфраструктура порта и пострадали мирные жители. В своем обращении аль-Куни призвал Совет Безопасности ООН провести экстренное заседание, инициировать международное расследование и включить Владимира Зеленского в список террористов.

Для чего это было сделано и кому это выгодно, в студии подкаста "Че За?" рассуждали медиаэксперт Александр Хоровец, политический обозреватель Соомон Бернштейн и международный обозреватель телеканала "Первый информационный" Яна Менделева.

Как это было: хроника атак

Утром 21 ноября два беспилотника атаковали российский сухогруз "Спарта II", шедший из Санкт-Петербурга в Калининград. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что нападение произошло в международных водах Финского залива - примерно в трех морских милях от российской границы. Вечером 21 ноября директор по коммуникациям Сил обороны Финляндии Аки-Маури Хухтинен заявил о вероятной причастности Украины. Президент Финляндии Александр Стубб назвал произошедшее "серьезным инцидентом" и сообщил, что поддерживает связь с военными и пограничниками.

Ранним утром 22 ноября взрыв и пожар произошли на российском корвете "Меркурий", стоявшем у военно-морской базы в ливийском городе Бенгази. Местные власти сообщили, что корабль возвращался в РФ и остановился для дозаправки. Позже стало известно, что судно атаковал беспилотник. Власти Восточной Ливии осудили атаки и поручили провести совместное с российской стороной расследование. Они подчеркнули, что их страна не является участником военного конфликта. Посол России в Ливии Айдар Аганин назвал нападения террористическими и обвинил Киев в попытке перенести противостояние в отдаленные морские районы и втянуть в него третьи государства.

Сам Зеленский написал в Telegram: "Наши военные задействовали семь морских дронов украинского производства. Был потоплен российский корвет "Меркурий", это один из самых новых их кораблей. Вместе с корветом был уничтожен также боевой вертолет Ка-27. Второй нашей целью стал российский сухогруз, который использовался для перевозки оружия".

После этого премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил союзникам и Украине, что воздушное пространство, морские акватории и сухопутная территория Эстонии не будут предоставлены для подобных целей.

Сам придумал или научил кто?

По поводу того, есть ли у Зеленского определенная доля свободы в деструктивном векторе, мнения экспертов расходятся. Одни считают, что в вопросах, близких к casus belli, провокаций военных и диверсий он волен делать практически все, что угодно. Единственное, что нельзя, это подписывать мир - там требуются консультации с европейскими партнерами.

Другие склоняются к тому, что Украину Запад использует как полигон для испытаний. И никто четких указаний ей не дает, потому что дать четкое указание - значит взять на себя ответственность.

А кто нашептал? Здесь все просто - ищи того, кому выгодно.

Вот простой пример. Представьте себя продолжателем династии Круппов (немецких промышленников, контролировавших крупнейшее сталелитейное и военное производство в Германии). К вам приходят и говорят: "Знаете, ваши пушечные стволы больше никому не нужны, война закончилась". Или, допустим, вы продолжатель династии Порше, которые строили танки, либо владельцев "Фиата", которые также строили танки и артиллерийские установки. А вам говорят: "Друзья, расходимся, война закончилась". Вы сильно обрадуетесь?

Еще один важный момент: если мирное соглашение будет заключено без пункта о выплате Россией полных репараций, а санкции с РФ начнут снимать, возникнет вопрос о разморозке активов. В этом случае источник погашения кредитов исчезнет, и финансовая нагрузка по выплате долгов ляжет напрямую на бюджет Евросоюза и страны-гаранты.

Европейцы теряют терпение

У Брюсселя накопилось столько проблем, которые они не решали, сфокусировавшись на украинском кризисе, что если война закончится, эти проблемы сильно увеличатся.

Тем не менее, уже не только обычные люди, но и главы европейских государств начинают задавать вопрос: "Доколе?"

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подсчитал: "С начала конфликта Украина прямо или косвенно получила 520 млрд евро. А господин Зеленский получил 90 млрд евро якобы на 2026-2027 годы. Теперь ему снова нужны 70 млрд евро. Так вот, я хочу спросить, а цель-то какова? Мы каждый год мы будем платить Украине 135 млрд евро. И до каких пор? Сколько лет? 10, 20, 30? Что это вообще за стратегия? Пусть они ясно скажут, кто именно будет вести переговоры о мире, а то в Китае встречаются Трамп, Путин и Си, обсуждают эти вопросы, а мы за все это платим".

Еще цифры: за 2025 год Европа приобрела у России энергоресурсов на 184 млрд евро, за 9 месяцев 2026 года - уже порядка на 200 млрд евро. Причем заплатила на 21 % больше, чем годом ранее, а получила энергоресурсов на 12 % меньше.

Кто оплачивает банкет?

Все эти выплаты ложатся на плечи обычных немцев, французов, бельгийцев, испанцев. Мерц уже заявляет, что надо поджаться: "Так жить мы больше не можем. У нас больше нет денег на все, к чему мы привыкли". Бюджет сужается, государство урезает доплату в пенсионную систему на 3 млрд евро, дыру заштопают выросшими взносами работающих.

Люди платят даже не за украинский конфликт. Они платят за продолжение подписки на своих политиков, которые сидят в теплом гнездышке. Деньги налогоплательщиков не доходят ни до простых жителей Украины, ни даже до военных. Оружие под бешеные проценты, конечно, "дотаскивают", а вот остальное оседает в карманах тех, кто на этом неплохо зарабатывает.

И к чему все это приводит, мы с вами сегодня можем наблюдать - протесты, протесты, протесты…

Вот последняя цифра: протесты во Франции обошлись в 1,5 млрд евро потерянных доходов от туризма за два месяца. А в ответ - очередной пакет санкций, чтобы ограничить въезд российским туристам.

Если посмотреть на последствия всех этих санкционных пакетов, то получается, что логика еврокомиссаров в том, чтобы побольнее ударить по собственным гражданам - лишили людей и бизнес дешевого российского газа, предприятия закрываются, люди теряют работу. Запрет на поставки калийных удобрений к чему привел? К тому, что фермеры не справляются. Приходится закупать дорогие, не всегда качественные удобрения, из-за чего проще свернуть производство, чем продолжать работать.

В итоге кто пострадал от санкций? Россия? Нет, пострадали простые европейцы.

Когда Мерц пришел к власти, у него было семь тезисов и среди основных: не направлять больше денег на Украину, а влить их в собственную экономику, решить вопрос с мигрантами. Ничего из этого реализовано не было. Теперь он перефразирует Бербок: "Мне без разницы, что думают немцы, у меня есть политическая целесообразность".

Те, кто стоят у руля в Европе, - не избранные народом персоналии (за них никто не голосовал), они назначенцы. Их назначали на закрытых совещаниях.

Поэтому не понятно, где источник их власти. Если источник сидит в каком-то закрытом кабинете Банка Ротшильдов - это уже не Вестфаль, это киберпанк, где корпорации назначают ставленников, а те выходят к народу и говорят: "Все, идем в светлое будущее! Всем лежать лицом вниз 10 минут!"

Ну а что до Беларуси, то, с одной стороны, введение санкций неприятно, а с другой, если бы не они, сегодня у нашей страны не было столько новых качественных партнеров. Санкции стали причиной выхода из зоны комфорта, заставили действовать и искать новые пути, благодаря чему Беларусь укрепила свой экономический статус и нашла множество точек опоры по всему миру. Теперь мы независимы от одного направления. Если лишимся одного партнера - останутся еще пятьдесят.

При этом Беларусь на протяжении долгих лет формирует статус страны, которая всегда открыта к сотрудничеству. Но эта позиция уже более осознанная: хотите дружить и торговать - пожалуйста, не хотите - найдем других.

Что имеем в итоге

Атаки Зеленского в Финском заливе и Ливии - это не просто провокации, а логичное продолжение той схемы, где Украину используют как полигон. Кому выгодно - понятно: производителям оружия, политикам, выстроившим культ на эскалации, и тем, кто боится аудита сотен миллиардов.

Единственные, кто ничего не выиграл от этого, а только потерял, - обычные европейцы, которые массово выходят на протесты и задают вопрос "доколе?". Беларусь же, благодаря санкциям, переориентировала свои внешние потоки, выстроила новые транспортные коридоры и еще больше укрепилась на мировом рынке.

Так что, реальная политика продолжает расходиться с европейскими методичками.

В материале отражено сугубо мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения редакции.