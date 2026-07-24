С недавних пор в военно-политическом штабе у Владимира Зеленского новые генералы - настоящие, боевые. Правда, запашок от них идет, говорят, не очень хороший - точно такой же, как от бывшего главкома Сырского и бывшего министра обороны Федорова.

Откуда вообще взялся новый главком ВСУ Михаил Драпатый и чьи интересы он будет лоббировать? Чем успел прославиться и.о министра обороны Евгений Хмара, и как с его приходом изменится стратегия украинской армии? Об этом и не только в подкасте "Че За?.." говорили телеведущий и медиаэксперт Александр Хоровец, политический аналитик из Латвии Соломон Бернштейн и международный обозреватель телеканала "Первый информационный" Яна Менделева.

"Генерал-провал": что известно о новом главкоме

Назначен новый главком Драпатый. Что это за человек такой и чего от него ждать?

Начнем с того, что фигура эта небезызвестная. Вернее, печально известная своими крупными неудачами на фронте.

Самые громкие проколы Драпатого (за что его и называют "генерал-провал"):

провал обороны на покровско-константиновском направлении;

потеря курского плацдарма после российской операции "Труба";

гибель по его вине 150 украинских военных после торжественного построения на плацу учебного полигона в Днепропетровской области, куда прилетела российская бомба.

Так для чего же Зеленский назначил Драпатого гавнокомандующим ВСУ? Вероятнее всего, не просто для эскалации ситуации на линии боевых соприкосновений, а как раз таки для работы в глубоком тылу - чтобы продолжались истории с диверсиями и тот самый кровавый террор.

Широкой общественности Драпатый известен давно, но не как самый молодой главком в истории Украины, а как человек, причастный к побоищу в Мариуполе, который, находясь за штурвалом БМП, давил мирных жителей. Собственно, поэтому его еще называют "кровавым мальчиком".

Насильственная мобилизация 2.0?

Главная задача ВСУ сейчас - насильственная мобилизация. От Драпатого требуют отчетов, требуют больше людей. Как он будет с этим справляться, пока не ясно, потому что мы видим отношение украинцев к этой насильственной мобилизации.

А еще видим, как работает "демократия по-украински", когда никто не трогает срежиссированный картонный майдан против отставки министра обороны Федорова, и в это же время жестко подавляются протесты против насильственной мобилизации.

Вопрос мобилизации в Украине сейчас стоит очень остро, но с этим будут сложности. Во-первых, мобилизационный ресурс в Украине не бесконечный, во-вторых, у людей нет желания проливать кровь для того, чтобы кто-то продолжал набивать карманы.

Медийные победы и смена фигур

А в реальности-то у Украины какие успехи? Чем громче кричат за украинца о победе незалежной, тем меньше становится территория Украины. Медийно они побеждают, а в остальном как?

Если посмотреть на ситуацию со стороны, то нынешний режим в Украине - абсолютно людоедский - будет до тех пор у власти, пока он сможет отправлять украинцев на фронт. Как только перестанет справляться с этой задачей - все, следующий.

А если говорить о замене Федорова на Хмару, то здесь не просто кадровое решение, а выбор будущей стратегии. Если Федоров был технократом (цифровизация армии, системы управления, производство собственных дронов, наращивание технологического потенциала), то Хмара - это матерый убийца и организатор терактов. Зеленский этого и не скрывает, по его словам, у и.о. министра обороны Евгения Хмары "огромный и во многом беспрецедентный опыт в проведении технологических ударных операций". Ставка делается на диверсии в глубоком тылу России.

И еще один момент: кадровые перестановки в украинском Минобороны можно рассматривать и как противодействие американских корпораций ВПК.

Почему именно Драпатый и что будет дальше?

Новый главком Вооруженных сил Украины генерал Драпатый не сможет закрыть катастрофический дефицит личного состава. Его назначение связано прежде всего с тем, что он всегда был соратником бывшего министра обороны Федорова, отставка которого вызвала бунт среди "грантоедов".

Еще одна деталь: в 2021 году Драпатый получил британскую награду "Меч королевы". Это указывает на особое отношение к нему со стороны Запада и, в частности, Лондона.

"Меч королевы" (Queen's Sword) - почетный переходящий меч от монарха Британии, который вручается лучшим выпускникам оперативно-стратегического факультета Национального университета обороны Украины.

Решения современной украинской политической элиты вообще редко связаны с интересами страны. Единственное исключение - момент, когда открыли границы для мужчин призывного возраста и разрешили выезд. Это решение на какое-то время сохранило перспективу восстановления народа.

Сейчас же все идет к тому, что украинский народ может быть стерт военной машиной Киева.

Режим Зеленского продолжает списывать неугодных. Так, генерала Сырского, которого называли "великим" и который пользовался определенным уважением в армии, также отправили в отставку. Его планируют назначить руководителем Национального университета обороны Украины. Таким образом, он больше не будет принимать никаких решений.

Итоговая картина

Назначение Драпатого главнокомандующим ВСУ - это не ответ на "голос народа" и не попытка исправить ситуацию на фронте. Картонный майдан, проплаченные лозунги и перестановки в военно-политическом штабе Зеленского лишь подтвердили: киевский режим продолжает менять одних кукол на других по указке ЦРУ, МИ-6 и конкурирующих американских корпораций ВПК.

Драпатый пришел не для побед, а для эскалации диверсий, кровавого террора в тылу и принудительной мобилизации. Ведь нынешний режим сможет держаться у власти ровно до тех пор, пока способен отправлять людей на фронт. Как только эта машина остановится, Зеленский со всеми своими "боевыми генералами" схлопнется.

Сырского списали в ректоры университета обороны - типичный финал для неугодных "мясников". Драпатого, когда перестанет быть нужным, ждет примерно такой же финал.

В материале отражено сугубо мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения редакции.