Че за?.. Жесткая позиция РФ, Европа за бортом, мир не обсуждали - коротко о переговорах в Абу-Даби

Двухдневный переговорный трек в Абу-Даби между Россией, Украиной и США закончился так: Россия сохранила жесткую и последовательную позицию, Евросоюз фактически вывели за рамки процесса, а о мире почти не говорили. Главным конкретным результатом стала договоренность об обмене пленными (хотя формат этого обмена пока остается неясным). США и ОАЭ получили сдержанный респект за организацию площадки, а европейским делегациям прямо указали их место.

О чем все это говорит и можно ли надеяться на скорое завершение конфликта, в студии подкаста "Че За?" рассуждали медиаэксперт Александр Хоровец, политобозреватель Артем Строганов и международный обозреватель телеканала "Первый информационный" Яна Менделева.

Европейцев пригласили, но в зал не пустили

Да, европейские переговорщики приехали в Абу-Даби и, вероятно, на что-то надеялись. Однако в самом процессе они не участвовали. Переговоры носили утвержденный трехсторонний характер - Россия, Украина, США.

"Мы не очень понимаем, в каком статусе они здесь находятся. Переговоры носят утвержденный трехсторонний характер. Что касается позиции руководства ряда европейских стран, то, по сути, они занимаются групповым обманом украинского народа. Они финансируют и снабжают вооружением одну из воюющих сторон, при этом, по сути, способствуют массовой гибели мирного населения. И поэтому мы не очень понимаем, о чем можно с ними говорить. Ни одной мирной инициативы, ни одного конкретного мирного предложения со стороны европейских стран мы не получали. Поэтому, что обсуждать, непонятно. Но если они приехали сюда в качестве туристов, пусть пообщаются в лобби-баре гостиниц, поговорят о своих делах. Когда будут какие-то конкретные предложения от них, тогда и будем эти предложения обдумывать", - заявил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров накануне тоже прямо сказал, что Европе там делать нечего: "Ну полетели они в Абу-Даби. Пусть там в гостинице посидят".

Более того, уже около полутора лет звучит тезис, что Евросоюз, который, по сути, является одним из главных бенефициаров конфликта и основным патроном киевского режима, постепенно выводят из игры.

Но почему нынешние элиты в Брюсселе и крупных странах ЕС так крепко держатся за украинскую повестку? Ответ, простой. Транснациональные структуры (BlackRock, Vanguard и другие), которые одновременно являются и владельцами гособлигаций стран еврозоны, вложили значительные средства в Украину. Если конфликт закончится без их участия, делить то, что останется от Украины, Россия и США будут, а европейские инвестиции окажутся под вопросом. Поэтому Европа пытается "зачекиниться" в мирном треке. Правда, пока получается не очень.

Жесткая позиция Мединского говорит о том, что уже все практически решено, а Европе останется только согласиться с принятым без их участия решением. Других вариантов нет.

Что реально обсуждали и к чему пришли

По словам главы российской делегации, центральной темой двух дней переговоров стала не столько Украина, сколько гарантии безопасности для Европы. Конфликт в Украине наглядно показал, что вся действующая после Ялты и Потсдамской конференции система безопасности в Европе работает очень плохо. "И, по сути, болен весь организм. А в Украине просто прорвался гнойник, пластырем не обойдешься", - сказал Мединский.

Промежуточные итоги и расставленные акценты выглядят так:

Договоренность об обмене пленными. Формула пока не ясна (звучат разные варианты - "всех на всех", 3000 на 3000 и другие). Но обещают, что процесс запустят.

Территориальный вопрос. Россия не видит возможности обмена контролируемых ею украинских территорий. "Там, где ступает нога русского солдата, то - наше", - об этом еще в 2025 году сказал Владимир Путин.

Демилитаризация. Цифры по численности украинской армии продолжают гулять: от 200 тыс. в Стамбуле до текущих обсуждений вокруг 600 тыс. человек. А вообще, Киев заявляет о необходимости 800-тысячной армии и финансировании ее на годы вперед, что при нынешней демографической ситуации это выглядит, с одной стороны, нереалистично, с другой, очень опасно для самой Украины.

Что касается чаяний Киева по поводу вступления в НАТО и требований о гарантиях безопасности уровня 5-й статьи Устава альянса (которая гласит, что нападение на одного члена альянса считается нападением на всех его участников), то здесь мнения экспертов сходятся - НАТО Украине не светит, как и гарантии безопасности уровня 5-й статьи, которые Россия категорически отвергает.

В кулуарах, по инсайдам западной прессы, прозвучало то, что американцы, еще до начала переговоров, предлагали Украине (ну и России, соответственно, тоже) в качестве одного из пунктов мирного урегулирования пересмотреть административные границы Луганской и Донецкой областей, что в последующем может упростить передачу Донбасса России (это одно из ключевых требований РФ), а те города, которые находятся под контролем Украины, отнести к другим областям, чтобы они территориально остались в Украине.

Есть информация и о том, что глава МИД Украины Андрей Сибига в ходе встреч с западными коллегами обсуждал "возможные компромиссные решения". Утверждается, что Сибига в том числе допускал возможность переговоров Украины с Россией на принципах "земля в обмен на безопасность", намекая на возвращение Украины к старому территориальному делению. Будет ли у этой истории продолжение, скоро узнаем.

Почему Европе выгодно затягивать конфликт

На каких-то рамочных заседаниях (назовем это так), европейцы, естественно, заявляли, что мир в Украине необходим, что нужно договариваться. Но конкретных предложений от них не поступало. И тому есть несколько причин.

Европа (вместе с Великобританией) вложила в Украину огромные ресурсы - и военные, и финансовые. Признать, что проект "прогорел", сложно: придется объяснять своим гражданам баснословные траты на фоне протестов.

Еще один весомый аргумент в пользу продолжения конфликта - Украина это удобный полигон для отработки технологий и тестирования оружия. Это тот плацдарм, которым Европа пользуется на все 200 %.

Также руками Украины удобно воевать с Россией - можно прощупать, где тонко, ослабить финансово и при этом самим оставаться как бы не у дел.

Отдельная история - редкоземы, долгосрочные договоры (в том числе британские) и прочие украинские активы, доступ ко многим из которых у Европы после завершения конфликта будет закрыт либо осложнен.

Что дальше?

Ресурсы Европы не бесконечны. Когда они начнут заканчиваться или внутреннее давление станет слишком сильным, вариантов останется мало. Вернее, останется один - идти договариваться с Россией.

Ускорить этот процесс, теоретически, может смена власти в отдельных странах (например, выборы во Франции весной 2027 года). Но Франция не ключевой спонсор Киева, а в Германии, занимающей второе место после США по объемам помощи, выборы еще нескоро.

Со стороны США звучат разные сигналы. Кушнер заявил о планах лететь в Москву и говорить с Путиным напрямую. Американцы в принципе хотели бы видеть европейцев за столом, но для этого Европе нужно как минимум предложить приемлемую для Москвы фигуру переговорщика. Пока этого не происходит.

Промежуточные выводы

Абу-Даби подтвердил то, что уже давно витало в воздухе: Россия ведет переговоры с позиции силы и не собирается отступать от базовых требований. Европу мягко, но однозначно выставили за дверь.

Обмен пленными - позитивный, но локальный результат. О полноценном мире речи пока не идет. Время же работает не на Киев и не на европейские элиты, которые достаточно серьезно вложились в текущий сценарий и не согласны с ролью сторонних наблюдателей.

Хватит ли у сторон политической воли сдвинуться дальше точечных договоренностей, покажут следующие недели. Ждем.