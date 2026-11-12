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Че за?.. Жесткая позиция РФ, Европа за бортом, мир не обсуждали - коротко о переговорах в Абу-Даби

Эксклюзив

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Россия и США за столом, Украина на столе, ЕС под столом

Двухдневный переговорный трек в Абу-Даби между Россией, Украиной и США закончился так: Россия сохранила жесткую и последовательную позицию, Евросоюз фактически вывели за рамки процесса, а о мире почти не говорили. Главным конкретным результатом стала договоренность об обмене пленными (хотя формат этого обмена пока остается неясным). США и ОАЭ получили сдержанный респект за организацию площадки, а европейским делегациям прямо указали их место.

О чем все это говорит и можно ли надеяться на скорое завершение конфликта, в студии подкаста "Че За?" рассуждали медиаэксперт Александр Хоровец, политобозреватель Артем Строганов и международный обозреватель телеканала "Первый информационный" Яна Менделева.

Европейцев пригласили, но в зал не пустили

Да, европейские переговорщики приехали в Абу-Даби и, вероятно, на что-то надеялись. Однако в самом процессе они не участвовали. Переговоры носили утвержденный трехсторонний характер - Россия, Украина, США.

"Мы не очень понимаем, в каком статусе они здесь находятся. Переговоры носят утвержденный трехсторонний характер. Что касается позиции руководства ряда европейских стран, то, по сути, они занимаются групповым обманом украинского народа. Они финансируют и снабжают вооружением одну из воюющих сторон, при этом, по сути, способствуют массовой гибели мирного населения. И поэтому мы не очень понимаем, о чем можно с ними говорить. Ни одной мирной инициативы, ни одного конкретного мирного предложения со стороны европейских стран мы не получали. Поэтому, что обсуждать, непонятно. Но если они приехали сюда в качестве туристов, пусть пообщаются в лобби-баре гостиниц, поговорят о своих делах. Когда будут какие-то конкретные предложения от них, тогда и будем эти предложения обдумывать", - заявил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров накануне тоже прямо сказал, что Европе там делать нечего: "Ну полетели они в Абу-Даби. Пусть там в гостинице посидят".

Более того, уже около полутора лет звучит тезис, что Евросоюз, который, по сути, является одним из главных бенефициаров конфликта и основным патроном киевского режима, постепенно выводят из игры.

Но почему нынешние элиты в Брюсселе и крупных странах ЕС так крепко держатся за украинскую повестку? Ответ, простой. Транснациональные структуры (BlackRock, Vanguard и другие), которые одновременно являются и владельцами гособлигаций стран еврозоны, вложили значительные средства в Украину. Если конфликт закончится без их участия, делить то, что останется от Украины, Россия и США будут, а европейские инвестиции окажутся под вопросом. Поэтому Европа пытается "зачекиниться" в мирном треке. Правда, пока получается не очень.

Жесткая позиция Мединского говорит о том, что уже все практически решено, а Европе останется только согласиться с принятым без их участия решением. Других вариантов нет.

Что реально обсуждали и к чему пришли

По словам главы российской делегации, центральной темой двух дней переговоров стала не столько Украина, сколько гарантии безопасности для Европы. Конфликт в Украине наглядно показал, что вся действующая после Ялты и Потсдамской конференции система безопасности в Европе работает очень плохо. "И, по сути, болен весь организм. А в Украине просто прорвался гнойник, пластырем не обойдешься", - сказал Мединский.

Промежуточные итоги и расставленные акценты выглядят так:

  • Договоренность об обмене пленными. Формула пока не ясна (звучат разные варианты - "всех на всех", 3000 на 3000 и другие). Но обещают, что процесс запустят.
  • Территориальный вопрос. Россия не видит возможности обмена контролируемых ею украинских территорий. "Там, где ступает нога русского солдата, то - наше", - об этом еще в 2025 году сказал Владимир Путин.
  • Демилитаризация. Цифры по численности украинской армии продолжают гулять: от 200 тыс. в Стамбуле до текущих обсуждений вокруг 600 тыс. человек. А вообще, Киев заявляет о необходимости 800-тысячной армии и финансировании ее на годы вперед, что при нынешней демографической ситуации это выглядит, с одной стороны, нереалистично, с другой, очень опасно для самой Украины.
Артем Строганов: Во-первых, Украина просто не вывезет армию в 800 тыс. человек, потому что это ударит по бюджету и социальному устройству всего государства. Во-вторых, такую военизированную толпу уже никакой президент не остановит. Даже Залужный будет бессилен. И это будет неуправляемый хаос.

Что касается чаяний Киева по поводу вступления в НАТО и требований о гарантиях безопасности уровня 5-й статьи Устава альянса (которая гласит, что нападение на одного члена альянса считается нападением на всех его участников), то здесь мнения экспертов сходятся - НАТО Украине не светит, как и гарантии безопасности уровня 5-й статьи, которые Россия категорически отвергает.

В кулуарах, по инсайдам западной прессы, прозвучало то, что американцы, еще до начала переговоров, предлагали Украине (ну и России, соответственно, тоже) в качестве одного из пунктов мирного урегулирования пересмотреть административные границы Луганской и Донецкой областей, что в последующем может упростить передачу Донбасса России (это одно из ключевых требований РФ), а те города, которые находятся под контролем Украины, отнести к другим областям, чтобы они территориально остались в Украине.

Есть информация и о том, что глава МИД Украины Андрей Сибига в ходе встреч с западными коллегами обсуждал "возможные компромиссные решения". Утверждается, что Сибига в том числе допускал возможность переговоров Украины с Россией на принципах "земля в обмен на безопасность", намекая на возвращение Украины к старому территориальному делению. Будет ли у этой истории продолжение, скоро узнаем.

Почему Европе выгодно затягивать конфликт

На каких-то рамочных заседаниях (назовем это так), европейцы, естественно, заявляли, что мир в Украине необходим, что нужно договариваться. Но конкретных предложений от них не поступало. И тому есть несколько причин.

Европа (вместе с Великобританией) вложила в Украину огромные ресурсы - и военные, и финансовые. Признать, что проект "прогорел", сложно: придется объяснять своим гражданам баснословные траты на фоне протестов.

Еще один весомый аргумент в пользу продолжения конфликта - Украина это удобный полигон для отработки технологий и тестирования оружия. Это тот плацдарм, которым Европа пользуется на все 200 %.

Также руками Украины удобно воевать с Россией - можно прощупать, где тонко, ослабить финансово и при этом самим оставаться как бы не у дел.

Отдельная история - редкоземы, долгосрочные договоры (в том числе британские) и прочие украинские активы, доступ ко многим из которых у Европы после завершения конфликта будет закрыт либо осложнен.

Артем Строганов: Они в эту "корову" вложили огромное количество сена, овса и даже дорогущего комбикорма. Доить ее надо уже сейчас, потому что все понимают, что если мир в Украине наступит (надеюсь, это произойдет в ближайшее время), дербанить то, что от нее останется, будут Россия и США. А политические и финансовые элиты окажутся не удел, хотя они туда вложились.

Что дальше?

Ресурсы Европы не бесконечны. Когда они начнут заканчиваться или внутреннее давление станет слишком сильным, вариантов останется мало. Вернее, останется один - идти договариваться с Россией.

Ускорить этот процесс, теоретически, может смена власти в отдельных странах (например, выборы во Франции весной 2027 года). Но Франция не ключевой спонсор Киева, а в Германии, занимающей второе место после США по объемам помощи, выборы еще нескоро.

Со стороны США звучат разные сигналы. Кушнер заявил о планах лететь в Москву и говорить с Путиным напрямую. Американцы в принципе хотели бы видеть европейцев за столом, но для этого Европе нужно как минимум предложить приемлемую для Москвы фигуру переговорщика. Пока этого не происходит.

Яна Менделева: Россия предлагала выдвинуть на роль переговорщика от Европы бывшего канцлера Германии Шредера. ЕС не согласился. Возможной фигурой мог бы быть Орбан, но сейчас Европа его тоже не выдвигает. Мне кажется, пока европейцы не в состоянии определиться с кандидатурой, любой вопрос будет упираться именно в это точку.

Промежуточные выводы

Абу-Даби подтвердил то, что уже давно витало в воздухе: Россия ведет переговоры с позиции силы и не собирается отступать от базовых требований. Европу мягко, но однозначно выставили за дверь.

Обмен пленными - позитивный, но локальный результат. О полноценном мире речи пока не идет. Время же работает не на Киев и не на европейские элиты, которые достаточно серьезно вложились в текущий сценарий и не согласны с ролью сторонних наблюдателей.

Хватит ли у сторон политической воли сдвинуться дальше точечных договоренностей, покажут следующие недели. Ждем.

Разделы:

В мире

Теги:

ЕСУкраинаСШАЧе ЗаАбу-ДабиРоссиямирные переговоры

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