Чего американцы ждут от 2023 года?

Порядка 90 % опрошенных называютего "годом политического конфликта в США", 72 % прогнозируют рост преступности, а 56 % - "множество забастовок, организованных профсоюзами". При этом 85 % респондентов считают, что 2023-й будет отмечен международными раздорами. А около 64 % американцев предрекают снижение влияния США.