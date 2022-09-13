Чего больше всего стали бояться американцы

Эхо кризиса долетело и до США. 62 % американцев боятся, что не смогут оплатить жилье в следующем году. Доля тех, кто столкнулся с финансовыми трудностями из-за инфляции, выросла с январских 49 % до 56 %. Рост цен вынудил 69 миллионов домохозяйств сокращать расходы. В прошлом году американцы тратили больше на налоги, чем на еду, одежду и здравоохранение.