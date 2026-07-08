Чехия не будет спонсировать фонд НАТО для Украины

Прага не станет помогать Киеву. Чехия отказалась спонсировать новый масштабный фонд НАТО по снабжению Украины. Премьер-министр республики Андрей Бабиш заявил, что Прага не выделит ни одной кроны в рамках инициативы по предоставлению Киеву 70 млрд евро в 2026 году и аналогичной суммы в следующем.

При этом глава чешского правительства подчеркнул, что использовать право вето и блокировать общую декларацию страна также не станет.

Свой отказ Бабиш объяснил дефицитом национального бюджета и необходимостью направить большую сумму на закрытие брешей в боеспособности собственной страны, чтобы впервые достичь обязательного целевого показателя расходов на оборону в 2 % от ВВП.