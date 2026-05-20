3.82 BYN
2.75 BYN
3.20 BYN
Чехия ужесточает правила выплат для украинских беженцев
Автор:Редакция news.by
В Чехии планируют ужесточить условия предоставления гуманитарной помощи украинским беженцам. Теперь им придется доказать свою полезность для местной экономики.
Согласно поправкам к закону, обязательными условиями для выплат станут официальная работа, ведение легального бизнеса или хотя бы учет в службе занятости.
Кроме того, Прага намерена жестко бороться с так называемым "социальным туризмом". Деньги выплатят только тем, кто физически находился на территории Чехии не менее 16 дней в месяц.
По заявлению местного МВД, данные меры призваны полностью предотвратить злоупотребление иностранцами социальными дотациями.