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Чехия: Критическая ситуация на границе с Германией

На границе Чехии и Германии возникли пробки из автомобилей до 20километров. Накануне германская сторона объявила об ужесточении правил въездаиз Австрии и Чехии. В последней наблюдается устойчивый рост количества COVID-инфицированных.По всей Чехии введен режим ЧП, который продлится до 28 февраля.

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