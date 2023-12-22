Чехия объявила траур по погибшим в Карловом университете

Чехия скорбит по погибшим в университете.



Трагедия произошла накануне. Как сообщается, выпускник одного из факультетов открыл огонь из самозарядной винтовки по студентам в аудиториях вуза, а также по людям, которые проходили мимо здания, затем покончил жизнь самоубийством. Погибли 15 человек, 25 - были ранены.