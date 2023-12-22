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Чехия объявила траур по погибшим в Карловом университете

Чехия скорбит по погибшим в университете.

Трагедия произошла накануне. Как сообщается, выпускник одного из факультетов открыл огонь из самозарядной винтовки по студентам в аудиториях вуза, а также по людям, которые проходили мимо здания, затем покончил жизнь самоубийством. Погибли 15 человек, 25 - были ранены.

В полиции предполагают, что за несколько часов до бойни в университете студент убил своего отца. После инцидента власти заявили о необходимости совершенствовать систему общественной безопасности в стране.

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