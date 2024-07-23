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Чехия передаст Украине 100 тыс. боеприпасов
Чехия до конца лета поставит Украине 100 тысяч боеприпасов. В МИД страны заверяют - с сентября военные транши Киеву ускорятся. Однако такой темп спешно сойдет на нет. Финансами для продолжения инициативы в 25-м году Прага не располагает. Глава МИД Чехии заявил - страна пытается изыскать финансирование.
О новых военных поставках сообщают и в Болгарии. Министр обороны страны отметил, формирование очередного транша Киеву - на завершающем этапе. В него войдут боеприпасы и техника, которые для национальной армии оказались "излишними или ненужными". О состоянии вооружения, равно как и о причине его ненадобности, в Минобороны Болгарии не уточнили.
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