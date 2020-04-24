Чехия первая из стран ЕС отменила общенациональный карантин

Чехия - первая страна Евросоюза, полностью снявшая общенациональный карантин. Он был введен в середине марта в связи с распространением COVID-19. С сегодняшнего дня все жители Чехии могут свободно перемещаться по стране, а также выезжать за границу. В понедельник откроются и супермаркеты, и фитнес-центры. Раньше ожидалось, что это произойдет только в начале мая. Заработают школы и вузы. Разрешили также собираться группами до 10 человек, не опасаясь штрафа. Всего число зараженных коронавирусной инфекцией в Чехии превышает 7 тысяч.