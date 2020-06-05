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Чехия полностью открыла границы с Австрией, Венгрией и Германией
От чехов, возвращающихся из этих государств, не будут требовать прохождения 14-дневного карантина, а также сдачи теста на коронавирус, сообщает Radio Praha.
Правительство Чехии на заседании 5 июня одобрило систему распределения государств по мере распространения в них коронавирусной инфекции по принципу светофора.
Без ограничений граждане Чехии могут ездить в "зеленые" и "желтые" государства. К "зеленым" относятся все соседние с Чехией государства, кроме Польши, далее Венгрия, Греция, Хорватия, Болгария, Норвегия, Финляндия, Швейцария, а также Эстония, Литва, Латвия. К "желтым" - Дания, Бельгия, Нидерланды, Ирландия, Италия, Испания, Франция.
Со Словакией Чехия полностью открыла границы 4 июня.
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