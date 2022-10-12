Чехия с 25 октября запретит въезд гражданам России по шенгенским визам

Гражданам РФ, получившим шенгенские визы в любой из стран ЕС с целью туризма, спорта или культуры, с 25 октября будет запрещен въезд в Чехию, решение об этом в среду приняло правительство республики, сообщил на пресс-конференции глава МИД Ян Липавский. Об этом пишетРИА Новости.

"По данным МИД республики, в Чехию ежедневно через аэропорт Праги прибывает около 200 граждан РФ. С 25 октября те из россиян, которые прибудут в страну через ее внешние границы, включая аэропорты, с действующей шенгенской визой, выданной в любом из государств ЕС с целью туризма, спорта или культуры, не будут допущены на чешскую территорию. Чехия таким образом присоединяется к странам Балтии, Польше и Финляндии, которые уже ранее закрыли свои границы для граждан РФ", - сказал Липавский.

Глава МИД напомнил, что Чехия была первой страной, прекратившей выдавать визы гражданам РФ уже с 25 февраля этого года. В настоящее время срок этого распоряжения продлен до конца марта 2023 года.

