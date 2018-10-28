Чехия сегодня отмечает День независимости

Ровно 100 лет назад республика отстояла свое право на государственный суверенитет.

Юбилейные торжества ознаменуются военным парадом. В нем будут участвовать более двух тысяч человек и свыше двухсот единиц боевой техники. С праздником Президента Чехии Милоша Земана и народ страны поздравил Глава белорусского государства Александр Лукашенко.