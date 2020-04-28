Чехия стала первой страной, открывшей границы с ЕС

В Швейцарии и Австрии заработали парикмахерские. В Нидерландах 11 мая хотят открыть детские сады и начальные школы. А в Испании уже разрешили прогулки детям в радиусе километра от дома. Путем смягчения мер пошла и Австралия. На Зеленом континенте уже открылись пляжи. А в Новой Зеландии на фоне снижения заболеваемости бизнесу разрешили возобновить деловую активность.