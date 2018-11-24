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Чехия требует отставки правительства

В Праге тысячи человек вышли в центр города. Главное требование - премьер-министр Андрей Бабиш должен оставить свой пост. Накануне нижняя палата парламента не согласилась принять вотум недоверия премьеру. Противники считают, что он должен покинуть пост. Это связано с чередой коррупционных скандалов и якобы организацией похищения своего сына.

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