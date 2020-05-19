Чехия заявляет, что преодолела кризис

С 26 мая начнется смягчение режима на границах. Кстати, в Словении они начнутся еще раньше - 21 мая. За время эпидемии в Чехии заразились COVID-19 свыше 8 с половиной тысяч человек, умерли 297. Напомним, именно Чехия была одной из первых европейских стран, которые закрыли границы и ввел карантин. Штрафы за нарушение ограничительных мер там были едва ли не самыми высокими.



