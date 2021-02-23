Чехов обязали носить по две маски сразу

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 112 миллионов. Погибших почти 2,5 миллиона.



На фоне стремительного распространения британского штамма COVID-19 в Чехии усиляют карантинные меры. С четверга жители страны будут обязаны носить сразу две медицинские маски или респираторы и наномаски. Медики же опасаются, что в целях экономии чехи будут использовать одни и те же средства защиты на протяжении нескольких дней, что только усугубит эпидситуацию.



