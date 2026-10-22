Челночная дипломатия Трампа: итоги визита спецпосланника США в Осло и Санкт-Петербург

Визит специального посланника США в Осло и Санкт-Петербург стал очередной попыткой Вашингтона запустить переговорный трек по российско-украинскому конфликту. Как отметил Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ, "главные итоги - это продолжение переговоров".

"Сверить часы": зачем Вашингтону челночная дипломатия

Несмотря на то что Соединенные Штаты выступают стороной конфликта (российско-украинский конфликт, по сути, представляет собой прокси-войну между США и Россией), именно формат челночной дипломатии позволяет Вашингтону "сверить часы" и понять, к каким уступкам или договоренностям готовы стороны. При этом Беленченко подчеркнул, что американцы не упускают и собственной выгоды: они стремятся принудить европейцев к экономическим договоренностям и получить преференции от российской стороны, в том числе через возможные сделки по энергоносителям.

Трехсторонний формат: прогресс технического характера

Готовность России к трехсторонним встречам в начале ноября эксперт назвал прогрессом, однако исключительно технического характера. Впереди, по его словам, серьезные политические и технические вопросы. Прежде всего речь идет о прекращении огня: "В России одна линия боевого соприкосновения, и это реальность. А Украина для своих западных партнеров анонсировала другую". Поиск компромисса здесь может занять месяцы. Кроме того, Беленченко не исключает эскалационных шагов или провокаций со стороны Киева, которые Зеленский может использовать для укрепления своих позиций у власти.

Трехсторонний формат, по мнению эксперта, способен стать фундаментом для урегулирования, однако в процесс активно пытаются вклиниться европейские страны. С одной стороны, это необходимо: без участия Европы невозможно обсуждать новую систему международной безопасности, поскольку многие прежние договоры фактически не действуют. С другой - ключевую роль по-прежнему играет не столько Евросоюз, сколько Великобритания. Готовность Зеленского к трехсторонней встрече, как отметил Беленченко, появилась именно после визита в Лондон, и "не исключено, что он свою позицию в перспективе может изменить".

Что касается уступок, то требования России со временем только растут, а пространство для маневра у Украины сужается. Позиция Москвы уже была ранее озвучена и включает территориальные уступки, отказ Украины от вступления в военные альянсы, направленные против России и Беларуси, а также прекращение антироссийской и антибелорусской риторики в политической и экономической сферах. "Украина должна понять, что это реальность", - подчеркнул эксперт.

Европа вооружается: "дилемма безопасности" и британский след

Особое внимание Беленченко уделил реакции Европы на челночную дипломатию Трампа. Европейские страны продолжают активно вооружаться, что объясняется "дилеммой безопасности": одна сторона наращивает обороноспособность, провоцируя аналогичные шаги соседей. Причины - краткосрочная политическая риторика европейских лидеров ("живут сегодняшним днем"), долгосрочные контракты военно-промышленных компаний (в том числе Rheinmetall) и сохраняющийся антироссийский и антибелорусский нарратив. При этом Беларусь, по словам эксперта, демонстрирует открытость, приглашая международных наблюдателей на учения в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС, чего нельзя сказать о европейских государствах.

Заявления Александра Вучича о неизбежности Третьей мировой войны Беленченко связал как с объективными процессами вооружения Европы, так и с внутриполитической повесткой Сербии накануне парламентских выборов 27 октября. "Вучич просто говорит правду", - отметил эксперт, однако счел сам тезис о скором начале Третьей мировой "довольно резким заявлением".

В целом переговоры в Осло и Санкт-Петербурге подтверждают: переговорный трек сохраняется, но остается крайне хрупким. Успех будет зависеть не только от готовности Москвы и Киева к реальным уступкам, но и от того, насколько Вашингтону удастся сдержать влияние европейских и британских игроков, заинтересованных в продолжении конфликта.