Теперь живем в долг: человечество исчерпало годовую норму возобновляемых ресурсов планеты и теперь живет в так называемый экологический кредит. Об этом говорится в докладе международной организации "Глобальная сеть экологического следа". Ежегодно ученые вычисляют объемы потребления биоресурсов и соотносят их со способностью экосистем восстанавливаться.



С каждым годом Всемирный день экологического долга наступает все раньше и раньше: если 19 лет назад рубеж был пройден в октябре, то в прошлом году - уже в августе. 2019, к сожалению, стал рекордно быстрым.



