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Человек-паук взобрался на одно из самых высоких зданий мира
34-этажный дом без страховки пытался покорить француз Ален Робер. Дело было в Барселоне. Однако добраться до самой крыши человеку-пауку не удалось. Экстремала полицейские уговорили остановиться на 26-м этаже башни Глорис. Таким образом он пытался привлечь внимание к проблеме распространения COVID-19. На счету скалолаза порядка сотни подобных восхождений.
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