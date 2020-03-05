Человек-паук взобрался на одно из самых высоких зданий мира

34-этажный дом без страховки пытался покорить француз Ален Робер. Дело было в Барселоне. Однако добраться до самой крыши человеку-пауку не удалось. Экстремала полицейские уговорили остановиться на 26-м этаже башни Глорис. Таким образом он пытался привлечь внимание к проблеме распространения COVID-19. На счету скалолаза порядка сотни подобных восхождений.



