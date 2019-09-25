Человекоподобный робот Atlas теперь еще и акробат

Boston Dynamics опубликовали новое видео. На нем робот выполняет различные трюки, с которыми не каждый человек управится - делает стойку на руках, кувырки и разворот на 360 градусов в прыжке. По словам разработчиков, сделать все трюки у робота не всегда выходит - успех только в 80 процентах случаев. Но это пока.



