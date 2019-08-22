Человекоподобный робот Федор отправился покорять космические просторы

Искусственный космонавт отправился покорять космические просторы. Сегодня утром с космодрома Байконур в Казахстане стартовала ракета-носитель с космическим кораблем "Союз МС-14". На его борту к МКС в штатном кресле для космонавта летит человекоподобный робот Федор. Он проведет на орбите около 17 дней. Среди его задач передача телеметрии, а также определение параметров, которые связаны с безопасностью полета.