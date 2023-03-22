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Чем закончились переговоры Путина и Си Цзиньпина?
Кортеж Си Цзиньпина покинул Кремль. Председатель КНР отметил, что "сейчас происходят перемены, которых не было более ста лет".
Россия и Китай по итогам переговоров лидеров двух стран приняли совместное заявление. В нем отмечается, что Москва и Пекин выступают решительно против политизации многосторонних площадок и попыток дополнить их повестку непрофильными вопросами. Кроме того, в заявлении подчеркивается: Россия и Китай считают, что для разрешения украинского кризиса необходимо прекратить действия, разжигающие конфликт и предотвратить формирование блокового противостояния. Москва и Пекин также озабочены военно-биологической деятельностью США и требуют дать по этому поводу разъяснения.
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