Саммит мира в Швейцарии стал самой провальной инициативой официального Киева. Вместо ультиматума Москве от мирового сообщества удалось сконцентрироваться лишь на внутренних проблемах Украины: энергетика, пленные и торговля зерном. Многие спикеры отмечали необходимость присутствия на следующем саммите России, без которой подобные встречи носят искусственный и номинальный характер.

Попытки спасти ситуацию и погрузить участников саммита в атмосферу украинских будней были предприняты путем включения сирены, но это, судя по всему, возымело обратный эффект. Абсурдность происходящего не выдержали даже покровители Киева. Вице-президент США Камала Харрис покинула Швейцарию, не дожидаясь завершения конференции. О тектонических сдвигах рассказал Андрей Сыч в рубрике "Скриншот".

Владимир Зеленский согласился не выводить российские войска с территории Украины. По крайней мере, именно этот пункт исчез с повестки дня швейцарского саммита за несколько дней до его начала.

В целом стоит отметить, что то ли комик уже не смешной, то ли концерты стали слишком дорогими. Желающих послушать стендап Зеленского оказалось гораздо меньше, чем он ожидал. Заявленная попытка сколотить международную коалицию и выкатить России общий ультиматум рассыпалась по мере приближения даты съезда.





Попытка давления на Россию, попытка собрать какую-то альтернативную конференцию в Швейцарии так широко распиаренная, разрекламированная сегодня фактически потерпела полное фиаско. Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ, кандидат исторических наук

О многом говорят и события предшествующих дней. По лицам лидеров "Большой семерки" было видно, что собственные проблемы и последствия провальных выборов в Европарламент их тревожат в разы больше, чем проблемы Зеленского.

Американское издание Politico описало происходящее весьма емким заголовком: "Шесть "хромых уток" и Джорджия Мелони". Действительно, сестра "Братьев Италии" единственная, кто достойно вышел из электорального побоища, и теперь более-менее расслаблено ожидает кульбит президента Франции Эммануэля Макрона и закат президента США Джо Байдена.





Что касается приглашенной звезды, то ей предложили 50 млрд долларов. Казалось бы, роскошная ставка для корпоратива, причем в этот раз даже лосины с каблуками надевать не заставляли. Но дьявол как всегда в деталях. Все деньги в долг, а это, на секундочку, при условии, что сударь и так по уши в кредитах, которые никто не хочет реструктуризировать.

Нам просто отсрочили. То есть получается, если ты должен был отдать 10 долларов в 2022 году, 10 - в 2023-м и 10 - в 2024-м, то тебе это отсрочили и сказали: в 2024 году в сентябре ты отдашь сразу 30. В нашем уравнении 30 - это 1,06, грубо говоря, 1,1 трлн гривен, столько Украина должна выплатить в 2024 году. Михаил Чаплыга, политолог (Украина)

Атмосферу званого ужина в Швейцарии изрядно омрачали миротворческие инициативы Пекина и Москвы. Глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И призвал организовать настоящую мирную конференцию по Украине, а Владимир Путин обозначил свое видение прекращения конфликта. Внимание вопрос: чью повестку дня в итоге обсуждали в кулуарах саммита в Швейцарии? Вектор встречи приобрел крайне неожиданные изменения.

"Мы знаем, что Россия должна победить в этой войне. Простите, Украина должна победить в этой войне", - сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Его непроизвольный перформанс пришлось сглаживать еще более нелепой инициативой. Поклонник украинских нацистов неожиданно для всей честной публики во время общей фотосессии, с трудом сдерживая правую руку, закричал приветствие головорезов.





Нервозная атмосфера и чувство полной неопределенности витали в воздухе швейцарского саммита на протяжении двух дней. Мало кто понимал цель происходящего, и лишь политические туристы радовались очередной командировке и томились в ожидании сытного фуршета. За бокалом игристого в кулуарах удалось обсудить и тезисы стамбульских договоренностей. New York Times заботливо опубликовал весь пакет как раз в день открытия саммита. Все подчеркивали отсутствие смысла в происходящем и открыто об этом говорили.

"Ваши превосходительства, дамы и господа, мы хорошо понимаем, что мирный процесс без России не мыслим. Долгосрочное решение обязано включать обе стороны. Как международная структура мы можем помочь проложить этот путь, именно поэтому мы тут. Однажды мы сможем достичь реального прогресса в конкретных вопросах", - сказал один из спикеров саммита.





Уже к обеду второго дня начала поступать информация о постепенном убытии основных участников саммита, не дожидаясь его завершения. Дорожку к трапам одной из первых протоптала лично вице-президент США Камала Харрис. Неотложные дела появились и у канцлера Германии Олафа Шольца, о его утреннем отъезде сообщило немецкое агентство DPA.

Давайте просто сегодня будем говорить прямо. Конечно, мероприятие в Швейцарии является на нынешнем историческом этапе полностью бессмысленным. И это имеет отношение к тому, что мы с вами говорим уже на протяжении полугода. Мы вам обещали, что будут бесконечные разговоры о мире, но при этом в силу несовпадения минимальных требований сторон, эти все разговоры будут бесплодными. То, что мы видим происходящее сейчас, именно это и обозначает", - заметил политический философ и публицист Павел Щелин.