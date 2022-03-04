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Чем закончится российская операция в Украине - эксперты предлагают от пяти разных сценариев
Ситуация в Украине остается важной геополитической повесткой дня. Вашингтон и Лондон в последние недели де-факто превратили территорию Польши в логистический хаб для поставок оружия и переправки в Украину террористов, в том числе с Ближнего Востока. Ранее Минобороны России доложило об уничтожении основных группировок украинских националистов. Однако в Харькове готовится очередная провокация. В одном из частных секторов разместили реактивные системы залпового огня, установки приведены в боевую готовность к обстрелу подразделений российских сил. Цель провокации - вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилым кварталам. Западная пропаганда наготове. Преступные планы украинской администрации - еще один шанс очернить Россию. ПодробнееАндрей Семченко.
Новый день - новые обстрелы, разрушения и жертвы. Восьмые сутки на территории Украины идет военная операция России. Главная новость ночи на пятницу - пожар около Запорожской АЭС. Киев поспешил обвинить Москву в нападении. В ответ Министерство обороны России указало на чудовищную провокацию украинских диверсантов. Катастрофы, о которой Зеленский ночью докладывал европейским партнерам, не случилось. Тяжело все это - постоянные консультации с заграничными патронами, колоссальный стресс.
За прошедшие сутки украинские войска 26 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустили 323 единицы боеприпасов. По сообщению представительства республики, погиб один мирный житель. Еще 11 ранены, в их числе трое детей. От пуль своих же пострадал украинский десантник.
Газета The Washington Post, наконец-то, обратила внимание на методы обращения с военнопленными с украинской стороны. Прокиевские телеграм-каналы публикуют кадры издевательств над плененными российскими солдатами. Делается это с молчаливого согласия правительства. И это нарушение женевских конвенций. Там строго прописано: правительства должны защищать военнопленных.
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Нужно очень четко понимать, что это, конечно, имеет предпосылки, но сейчас, я считаю, это не тот вопрос, о котором может идти речь. Мы должны предотвратить войну. Она уже идет. Нужно позаботиться о том, чтобы не произошло эскалации, должны сделать все возможное, чтобы перспективы развития Украины были хорошими, чтобы страна не была полностью разрушена, чтобы миллионы людей не погибли. Об украинской заявке можно сказать, что сейчас речь идет об организации конкретной помощи.
Потом и в НАТО заявили, мол, разбирайтесь сами. Альянс поставит оружие, но закрывать небо над Украиной в Брюсселе не намерен. Последовали примеру Вашингтона.
Причина, по которой президент не готов предпринимать такой шаг, заключается в том, что бесполетная зона требует того, чтобы она была установлена на практике. Для этого потребуется, чтобы военные США, по сути, сбивали российские самолеты, что потенциально вызовет прямую войну с Россией. А мы хотим избежать именно этого.
Уличили Украину в нарушении еще и Венской конвенции. Посольство Украины в Дакаре разместило пост в Facebook, в котором призывало иностранцев принять участие в вооруженном конфликте против России на украинской стороне. В итоге посла незалежной вызвали в МИД Сенегала и вручили ноту протеста. Но это, скорее, луч света в темном царстве. Или ложка дегтя в бочке меда. Зависит от того, какие СМИ смотреть.
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Русофобия сейчас популярна. Если в египетских отелях стараются максимально сепарировать украинцев от россиян во избежание эксцессов, то в прогрессивной Европе развернулась настоящая охота на ведьм. В Германии нападают на русские магазины. В Латвии подвергли репрессиям блогера-публициста Сергея Васильева - лишили накоплений сына и конфисковали крестьянское хозяйство матери. Все из-за свободного волеизъявления - он по мере возможностей оказывал гуманитарную помощь жителям Донбасса. Европейские вузы отчисляют российских студентов.
Акции в поддержку России
Подобный радикализм закономерно вызывает и ответную реакцию. На улицы Вены накануне вышли десятки людей в поддержку ДНР и ЛНР. Активисты пытаются донести до остальных европейцев - кризис вызван провокациями Запада.
На самом деле к двойным стандартам привела совсем не политика России, к нагнетанию экономической ситуации привела не политика России. Россия всегда пыталась укрепить экономические отношения с Евросоюзом. Евросоюз же сейчас ведет политику абсолютного лицемерия по отношению к России, к Украине. Восемь лет назад никого не интересовала ситуация на востоке Украины, никого не интересовала судьба жителей Донбасса, где на сегодняшний день мирных жителей было убито уже больше 13 тысяч со стороны киевского режима. Теперь почему-то всех интересует судьба Украины. Однако со стороны, которую пропагандирует США и, скажем так, Великобритания, понимаем, что на самом деле это противостояние империалистического характера со стороны США и Великобритании против России руками Европы и руками Украины.
Чем закончится российская операция в Украине? Эксперты предлагают от пяти разных сценариев разрешения конфликта. Конечно, желаемый вариант для большей части мира - дипломатический. Однако раскачивание русофобии показывает, что даже в случае достижения мира между Киевом и Москвой коллективный Запад не успокоится.
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