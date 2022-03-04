Чем закончится российская операция в Украине - эксперты предлагают от пяти разных сценариев

На самом деле к двойным стандартам привела совсем не политика России, к нагнетанию экономической ситуации привела не политика России. Россия всегда пыталась укрепить экономические отношения с Евросоюзом. Евросоюз же сейчас ведет политику абсолютного лицемерия по отношению к России, к Украине. Восемь лет назад никого не интересовала ситуация на востоке Украины, никого не интересовала судьба жителей Донбасса, где на сегодняшний день мирных жителей было убито уже больше 13 тысяч со стороны киевского режима. Теперь почему-то всех интересует судьба Украины. Однако со стороны, которую пропагандирует США и, скажем так, Великобритания, понимаем, что на самом деле это противостояние империалистического характера со стороны США и Великобритании против России руками Европы и руками Украины.

Ярослава Хилер, участница акции в г. Вене (Австрия)