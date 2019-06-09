Чем запомнилась Тереза Мэй

"Ты можешь сделать карьеру и любить одежду", - говорила экс премьер-министр Британии, претендовавшая на звание самого стильного политика королевства. Но в главном - политике - как-то с самого начало не задалось. И Брексит действительно оказался жесткий, но в первую очередь по отношению к ней самой. Вот уже оставлен пост лидера Консервативной партии, совсем скоро станет вакантным и кресло премьера. А процесс выхода из ЕС приостановлен. На что еще претендовала и чем запомнилась уходящая в слезах Свинцовая леди? Расскажет Мария Петрашко.



Ее встречали как новую Железную леди, а провожают без сожаления, с сарказмом и всю в слезах. Только Лондон слезам не поверил. Многолетняя, как сериал, эпопея с проводами подальше от престола на этой неделе завершилась отставкой премьер-министра Великобритании. Но еще накануне холодный май для Мэй ознаменовался лирическим заявлением о том, как она старалась, уважала и любила свою страну. Но, как говорят, если любишь - отпусти.