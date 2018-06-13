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Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет в США, Канаде и Мексике

Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет в США, Канаде и Мексике и станет первым в истории, где за победу будут бороться 48 команд-участниц. Страны-хозяйки мундиаля были названы на 68-ом конгрессе FIFA. Изначально в списке претендентов было шесть заявок, однако к решающему дню выбора осталось всего две. Помимо объединенной заявки США, Канады и Мексики, которую, к слову, ранее поддержали десять стран Южноамериканской конфедерации футбола, на мундиаль претендовало Марокко.  

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