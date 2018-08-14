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Чемпионат мира по парашютному спорту среди военных сегодня прервала буря

Турнир проходит в Венгрии, Беларусь также участвует в состязании. Дождь и град обрушились на палаточный лагерь. Сильный ветер вырывал из земли палатки, валил деревья. В воздух поднимались стулья и столы. Эти эксклюзивные кадры мы получили от очевидцев стихии.

Известно, что пострадали люди. Несколько человек без сознания были доставлены в больницу.

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