Чемпионат мира по парашютному спорту среди военных сегодня прервала буря

Турнир проходит в Венгрии, Беларусь также участвует в состязании. Дождь и град обрушились на палаточный лагерь. Сильный ветер вырывал из земли палатки, валил деревья. В воздух поднимались стулья и столы. Эти эксклюзивные кадры мы получили от очевидцев стихии.