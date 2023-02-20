Чему учат в школах США? Опубликованы результаты тестирования учеников за 2022 год

Совет по образованию штата Иллинойс опубликовал результаты тестирования учеников школ за 2022 год. Выяснилось, что в тридцати учебных заведениях ни один ученик не умеет читать на соответствующем возрасту уровне. В шестистах двадцати двух из более чем трех с половиной тысяч школ это могут делать лишь 10% учеников. В девятистах тридцати школах менее 10% успевают по математике. В пятидесяти трех школах число учащихся, которые в состоянии решать задачи по математике на уровне класса обучения, оказалось равно нулю.