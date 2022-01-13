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Череда невзгод в столице иракского Курдистана: на смену засухе пришли сильные наводнения

Череда невзгод преследует столицу иракского Курдистана. На смену рекордной по продолжительности засухе в Эрбиль пришли сильные наводнения.

В результате ливней город затопили бурные потоки воды. Количество жертв и ущерб от разрушений еще предстоит выяснить. По распоряжению главы провинции сегодня отменены занятия в школах, студенческие экзамены перенесены на более поздний срок. Это уже третье наводнение в городе с октября. Ранее стихия разрушила сотни домов и унесла жизни десятков человек.

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