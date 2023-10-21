Через египетский КПП в сектор Газа начали проезжать первые грузовики с гуманитарной помощью

Через две недели полной блокады в сектор Газа через египетский КПП в Рафахе начали проезжать первые грузовики с гуманитарной помощью - информирует "Ал-Арабия". Журналисты уточняют, что иностранные граждане в Газе также смогут покинуть анклав через этот КПП в ближайшее время. При этом, по сообщениям местных СМИ, палестинское Общество Красного Полумесяца заявило, что соглашение об эвакуации раненых пока не достигнуто.