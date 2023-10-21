3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Через египетский КПП в сектор Газа начали проезжать первые грузовики с гуманитарной помощью
Через две недели полной блокады в сектор Газа через египетский КПП в Рафахе начали проезжать первые грузовики с гуманитарной помощью - информирует "Ал-Арабия". Журналисты уточняют, что иностранные граждане в Газе также смогут покинуть анклав через этот КПП в ближайшее время. При этом, по сообщениям местных СМИ, палестинское Общество Красного Полумесяца заявило, что соглашение об эвакуации раненых пока не достигнуто.
Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле Ашдода в ответ на удары по гражданским. Ранее армия обороны Израиля сообщила, что в городе звучат сирены воздушной тревоги. Число израильтян, пострадавших из-за атак ХАМАС превысило 5 тысяч, в Газе более 13 тысяч ранены.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе