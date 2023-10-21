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Через египетский КПП в сектор Газа начали проезжать первые грузовики с гуманитарной помощью

Через две недели полной блокады в сектор Газа через египетский КПП в Рафахе начали проезжать первые грузовики с гуманитарной помощью - информирует "Ал-Арабия". Журналисты уточняют, что иностранные граждане в Газе также смогут покинуть анклав через этот КПП в ближайшее время. При этом, по сообщениям местных СМИ, палестинское Общество Красного Полумесяца заявило, что соглашение об эвакуации раненых пока не достигнуто.

Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле Ашдода в ответ на удары по гражданским. Ранее армия обороны Израиля сообщила, что в городе звучат сирены воздушной тревоги. Число израильтян, пострадавших из-за атак ХАМАС превысило 5 тысяч, в Газе более 13 тысяч ранены.

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