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Через несколько часов миру покажут первое в истории человечества фото черной дыры
Международная команда проекта "Телескоп горизонта событий"обещает через несколько часов показать миру первое в истории человечества фото черной дыры. До сих пор ни одна из них не была изучена подробно. Ведь от нашей планеты их отделяют огромные расстояния. Конференция, где ученые поделятся своими достижениями, будет транслироваться на пяти языках.
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