Франция подводит итоги "черной субботы". 17 октября стало кульминацией осеннего социального взрыва, парализовавшего Пятую республику.

По оценкам организаторов, по всей стране на улицы вышли свыше 800 тыс. человек. Только в Париже столичные бульвары заполнили 110 тыс. демонстрантов. К старшеклассникам и студентам, которые протестуют уже несколько недель, примкнули ультралевые активисты, сторонники движения "желтых жилетов", таксисты, медсестры, строители и представители профсоюзов.

Страна полностью встала в забастовках: отменили поезда, закрылись школы, а коммунальные службы Парижа отказались убирать улицы. Ответом на народное отчаяние стал жестокий силовой удар. Для разгона толпы МВД Франции бросило элитные подразделения спецназа. Жандармы действовали на пределе жесткости. В ход пошли тяжелые водометы, удушающий слезоточивый газ, шумовые гранаты и дубинки.

Число задержанных достигло 1200 человек. Официальных данных о пострадавших в результате массовых избиений пока нет. Остается только предполагать, сколько человек попали под горячую дубинку демократии. В Сент-Этьене и Париже молодым людям оторвало кисти рук взрывами полицейских гранат. Всего же за время осеннего паралича Пятой республики число пострадавших перевалило за тысячу человек, из которых более 200 - это несовершеннолетние студенты и школьники.

"﻿То, что я вижу: гнев длится уже десять лет и становится все сильнее. Не стоит ожидать, что люди успокоятся, это невозможно. Нельзя успокоить людей дубинками и гранатами, это не работает. В мировой истории это никогда не срабатывало, и всегда все заканчивалось плохо. Так что, если именно этого они хотят, в конце концов они этого добьются. Это серьезно, действительно серьезно", - говорит житель Франции.

"На самом деле ничего не изменилось, все стало еще хуже. С 2018-2019 годов цены взлетели до небес, а покупательная способность еще больше сократилась для всех, за исключением определенного социального класса - очень богатых людей. Позитивных изменений нет", - высказал мнение француз.

Пока французские города задыхались от слезоточивого газа, Елисейский дворец демонстрировал пир во время чумы. Накануне субботнего хаоса президента Макрона вместе с супругой заметили в VIP-ложе на концерте Селин Дион под Парижем. Танцующий и беззаботный лидер ядерной державы на фоне закипающей страны - более яркого символа политического банкротства и презрения к собственному народу представить сложно. Оппозиция уже назвала это поведение "абсолютным параличом власти", которая предпочитает развлекаться со звездами, пока на улицах льется кровь, а экономика летит в пропасть.