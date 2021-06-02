"Черная плесень" добралась до Ирака

"Черная плесень" из Индии добралась и до Ирака. Там от болезни погибли 2 человека. Симптомы обнаружены еще у нескольких пациентов. Таким образом, Ирак стал третьей страной, где зафиксировано это редкое грибковое заболевание. В группе риска - прежде всего те, кто перенес коронавирус, так как у таких людей значительно ослаблен иммунитет.