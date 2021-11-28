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"Черная пятница" в США: разрушения, насилие и стрельба

Разрушения, насилие и стрельба - равно "черная пятница" в США. Предпраздничная распродажа для магазина электроники в Миннесоте завершилась налетом. 30 человек ворвались в Best Buy в Бернсвилле, похитили электронику и скрылись. В торговом центре города Дарем прогремели выстрелы. Ранены три человека. Среди пострадавших - 10-летний ребенок. Стрелок задержан.


Байдена застали в магазине без маски

Пример послушания и выполнения американских законов продемонстрировал и президент США Джо Байден. Демократа застали за покупками в магазине без защитной маски, хотя сам Байден неоднократно призывал американцев пользоваться средствами индивидуальной защиты.

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