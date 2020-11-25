Плоды революции пожинают до сих пор. Причем радикалы на улицах Украины уже достаточно давно чувствуют себя вольготно. Черниговские футбольные фанаты избили и прокатили в мусорном баке главу местного стадиона.

Некогда именно они были боевым кулаком Майдана. В 2020 году Ультрас пытаются перенести свои порядки и на улицы других городов СНГ. В нападениях на силовиков не единожды были замечены футбольные белорусские фанаты. Чем оборачивается приход к власти таких людей, можете видеть на экране.