"Черный четверг" во Франции: студенты и профсоюзы вышли на забастовки

"Черный четверг" во Франции - так окрестили 5 ноября 2026 года французы из-за проведения в стране масштабной общенациональной многоотраслевой забастовки.

Она объединила студенческие протесты и выступления крупнейших профсоюзов. На улицы вывели 70 тыс. полицейских и жандармов, включая элитные спецподразделения, и бронетехнику.

Накануне глава МВД заявил, что ответ протестующих будет ждать предельно жесткий. Обещание, судя по нынешней ситуации, сдержал. Митинги, которые начались с самого утра, уже переросли в стычки с полицией.

Так, в Страсбурге, Париже и Марселе зафиксированы первые случаи разгонов и применения против протестующих слезоточивого газа.

На этот день запланировано более 200 акций по всей стране. По прогнозам спецслужб, в демонстрациях могут принять участие до 780 тыс. человек. Только в Париже собираются выйти на улицы 80 тыс.