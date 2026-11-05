Очередной день народного бунта: жандармы жестко усмиряют протестующих во Франции

Французские телеканалы транслируют происходящее на улицах крупнейших городов страны. Драматичные кадры знаменуют очередной черный день народного бунта во Франции и методы "демократичного" реагирования местной полиции.

Масштабная общенациональная многоотраслевая забастовка объединила протестующих студентов и крупнейшие профсоюзы. Им противостоят 70 тыс. полицейских и жандармов, включая элитные спецподразделения и бронетехнику. В Париже, Страсбурге, Марселе, Лионе несогласных с политикой Макрона линчуют дубинками и травят слезоточивым газом.

В общем заявлено 260 протестных акций в разных городах страны. Общенациональный марш охватил работников больниц, почты, учителей, авиадиспетчеров и железнодорожников, но надеяться им не на что. Накануне депутаты-макронисты провалили голосование по бюджету на будущий год. Оппоненты Макрона требуют досрочных президентских и парламентских выборов.