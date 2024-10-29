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Черное море у берегов крымской Балаклавы превратилось в желеобразный студень
Черное море у берегов крымской Балаклавы превратилось в желеобразный студень. Причина - сюда течением принесло уйму медуз.
Тысячи водных обитателей качаются на волнах возле причала. Рыбаки говорят, что такое скопление стрекающих не только не препятствует, а даже помогает в рыбной ловле. Они служат хорошей приманкой.
А вот кому морские беспозвоночные доставляют хлопоты, так это местным жителям и туристам, желающим искупаться. Медузы - достаточно частые гости у берегов Крымского полуострова. Из-за сильного ветра и течений такие нашествия случаются несколько раз в году.
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