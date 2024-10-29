Черное море у берегов крымской Балаклавы превратилось в желеобразный студень

Тысячи водных обитателей качаются на волнах возле причала. Рыбаки говорят, что такое скопление стрекающих не только не препятствует, а даже помогает в рыбной ловле. Они служат хорошей приманкой.

А вот кому морские беспозвоночные доставляют хлопоты, так это местным жителям и туристам, желающим искупаться. Медузы - достаточно частые гости у берегов Крымского полуострова. Из-за сильного ветра и течений такие нашествия случаются несколько раз в году.