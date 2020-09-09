Черное золото снова дешевеет

Падение и в отрасли добычи полезных ископаемых. Цена нефти марки Brent упала ниже $40 за баррель. Такие показатели фиксируют впервые с июня. Падение котировок продолжается пятую торговую сессию подряд. Сегодня за баррель дают чуть больше 39 долларов. Снизились фьючерсы и на американское черное золото марки WTI до 36 долларов. Тем не менее, некоторые эксперты полагают, что явление - характерное для конца летнего сезона, когда спрос на автомобильное топливо постепенно падает.