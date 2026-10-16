Черногория ограничивает прием военнообязанных украинцев

Черногория вслед за странами ЕС ограничила прием военнообязанных украинцев.

Теперь они смогут рассчитывать на получение временного убежища только в том случае, если до прибытия в Черногорию находились в Украине и исполнили там воинскую обязанность или же если они вовсе освобождены от воинской повинности. На тех, кто уже получил убежище, ограничение не распространяется.

В Подгорице заявили, что данная мера согласована с решением Совета Европейского союза от 30 июля. ЕС, в свою очередь, ранее пояснял, что решение отказывать в убежище военнообязанным украинцам было принято с учетом изменившихся потребностей Киева в сфере обороны.

Всего механизмом временной защиты в ЕС на 31 мая пользовались более 4 млн человек.