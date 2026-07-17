Черногория с 1 октября может отменить безвиз для граждан Беларуси и России

Власти Черногории собираются с 1 октября отменить безвизовый въезд для граждан Беларуси и России: официально об этом пока не объявлено, но решение такое, как сообщают местные СМИ, намерены принять со дня на день.

Власти Черногории в этом вопросе явно уступают давлению Евросоюза: любой прогресс на переговорах о вступлении в ЕС Брюссель тесно увязывает с жесткой правовой дискриминацией граждан Союзного государства.

Пока противостоять этому удается лишь Сербии: президент Вучич не раз заявлял, что не готов заплатить за членство в Евросоюзе предательством своих давних союзников - россиян и белорусов.

Черногорские власти, по всем приметам, рассудили иначе. Между тем на территории этой страны отдыхают и проживают тысячи выходцев из двух наших стран.