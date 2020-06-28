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Черноморские пляжи Румынии переполнены туристами
Власти фиксируют рекордное количество отдыхающих с момента снятия карантинных ограничений - до 40 тысяч. Конечно, людям напоминают о необходимой дистанции в один метр, но соскучившиеся по настоящим пляжам правила не соблюдают, даже несмотря на предупреждение ВОЗ о второй волне пандемии COVID-19 в Европе.
Власти ЕС готовы к повторному закрытию границ
Кстати, в ЕС не исключают, что это обстоятельство спровоцирует повторное закрытие границ внутри Евросоюза и Шенгенской зоны, о чем накануне заявил глава МИД Германии. Почти все внутренние границы в Евросоюзе открыты с 15 июня, но если в каком-нибудь регионе ЕС будет существенно больше инфицированных, чем в других, понадобятся жесткие меры.
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