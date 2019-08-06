Черную дыру невероятных размеров обнаружили астрономы

Ее масса превышает 40 миллиардов масс солнца. Она находится в центре сверхгигантской галактики на расстоянии от нас, равном примерно 700 миллионам световых лет. И все же она не самая большая из обнаруженных. Ранее ученые открыли квазар, равный 66 миллиардам масс солнца.