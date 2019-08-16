Черные ящики аварийного лайнера "Уральских авиалиний" будут расшифрованы за три дня

А защиту аэродрома от птиц после ЧП в Жуковском сделают более надежной. Напомним, накануне А-321 вылетел из Подмосковья в Симферополь. На взлете он столкнулся со стаей чаек и совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа. По последним данным, к врачам обратились 76 человек. Стали известны и новые детали инцидента. Экипаж "Аэробуса" после возгорания двигателей принял решение экстренно садиться без попыток вернуться в аэропорт вылета. Он отключил двигатели, самолет практически спланировал и сел на брюхо в поле. При этом повреждений у фюзеляжа самолета нет.







