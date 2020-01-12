Черные ящики разбившегося "боинга" передадут Украине

Черные ящики сбитого по ошибке в Иране самолета будут расшифровывать в Украине. К иранским и украинским специалистам также присоединятся эксперты из Франции. Напомним, вчера Иран признал свою ответственность за крушение украинского "боинга"в Тегеране. Система ПВО перепутала его с крылатой ракетой. В Корпусе стражей исламской революции подчеркнули, что не пытались скрыть причину катастрофы, задержка сообщения произошла из-за необходимости провести расследование.



Президент Исламской Республики Хасан Роухани принес официальные извинения главе Украины Владимиру Зеленскому, пообещав как можно скорее наказать виновных в причастности к трагедии. Тела погибших украинцев скоро будут доставлены на родину, их семьи получат компенсации от иранских властей.