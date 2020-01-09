Черные ящики с разбившегося украинского самолета расшифруют в Иране

Сегодня в Украине день траура. Президент этой страны Владимир Зеленский принял решение сегодня ночью в связи с крушением самолета в Иране. Специальную группу из Украины направили для участия в расследовании причин авиакатастрофы. Там приступают к расшифровке черных ящиков. Уже опубликованы имена погибших. В этом списке 167 пассажиров - это граждане семи стран. Погибли 9 членов экипажа. "Боинг-737" компании "Международные авиалинии Украины" летел в среду утром в Киев из Тегерана. Через две минуты после вылета борт перестал выходить на связь. На месте крушения продолжается поисковая операция.



