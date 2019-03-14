Черные ящики самолета Boeing 737 MAX 8 доставлены для анализа во Францию

Черные ящики самолета Boeing 737 MAX 8, который разбился в воскресенье в Эфиопии, сегодня были доставлены для анализа во Францию. Эксперты уже приступили к расшифровке. Акции авиаконцерна продолжают падать. Все лайнеры компании на всех континентах не поднимаются в небо.



Россия сегодня также запретила полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 в своем воздушном пространстве. Как сообщили в Росавиации, запрет останется в силе до особых указаний.



