"Черный день для свободы прессы": как в Польше зачищали медиасферу

Совсем скоро в Польше состоятся парламентские выборы, и смотреть местные медиа сейчас опасно для психики, но полезно для понимания. То, что происходит на польских общественных (а по факту абсолютно провластных) телеканалах, даже сложно назвать освещением предвыборной кампании. Это уничтожение оппонентов партии "Право и справедливость" ("ПиС") и самая настоящая истерия.

Создать механизмы, при которых власть не перейдет никому. Над этим "ПиСовцы" планомерно работали восемь лет. А тут случился и сбой у электората. Стало слегка страшновато, если посмотреть на то, что они вытворяли все эти годы.

Деградация политической жизни, когда нарушаются нормы приличия и правила игры, - это признак того, что власти, действительно, чувствуют себя очень неуверенно в правящей партии и не могут предъявить и своим избирателям какого-либо значимого плюса. Здесь используется очень простой прием во все времена - отвлечь внимание на какие-то будущие мечты о том, что Польша что-то получит, если сумеет оттяпать что-то у соседей, или Польша борется с внешним врагом. Константин Шадров, доцент Государственного университета "Дубна" (Россия)

Все началось еще в 2015 году. "Право и справедливость" выиграла выборы и решила навести свой порядок в медиасфере. Первым под руку карателей попал общественный вещатель - телекомпания TVP. Руководство прошло процедуру чистки, а неугодных заменили на менеджеров, одобренных партией. После этого в знак протеста TVP покинули почти 200 журналистов.

Пространство зачищали быстро и в буквальном смысле вручную. Этому способствовал новый закон, который спустя всего пару месяцев после выборов принял сенат и парламент. Он позволил правительству напрямую влиять на кадровые изменения в дирекциях национальных СМИ. В частности, назначать и увольнять топ-менеджеров государственных теле- и радиокомпаний.

В декабре 2020-го пришла еще одна важная новость для польских средств массовой информации: нефтяная компания Polski Koncern Naftowy Orlen выкупила все местные СМИ у немецкой издательской группы. C тех пор польское государство контролирует примерно 80 % местных изданий в стране. Оппозиция назвала сделку "черным днем для свободы прессы".

Нефтяной концерн получил доступ почти к половине пользователей интернета в стране. Летом этого же года компания также выкупила своеобразный местный аналог белорусской "Белсоюзпечати" - самую большую в Польше сеть распространения прессы. По мнению экспертов, таким образом "ПиС" уже тогда тщательно готовила плацдарм к парлментским выборам 2023 года.